Gary Lineker, storico attaccante della nazionale inglese e attualmente commentatore televisivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Messi e Maradona:

"Maradona e Messi, hanno fatto e fanno in ogni partita, due o tre cose che nè io, nè quasi nessuno ha fatto in tutta una carriera. Appartengono a un altro sport. Il fatto che entrambi siano argentini non modifica la mia percezione. E, attenzione, so perfettamente che Diego ha fatto un gran danno all'inghilterra in quella partita in Messico".