Liguori: "La linea di De Laurentiis su Napoli-Atalanta? Mediaset e Sky hanno i mezzi per produrre dieci partite, DAZN no!"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Liguori, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La linea di De Laurentiis su Napoli-Atalanta il sabato prima di Pasqua? Successe anche a Sarri e Lotito, i presidenti hanno ragione ma la distribuzione di anticipi e posticipi a uso delle esigenze televisive certe volte è irrazionale e penalizza le squadre. Mediaset e Sky hanno i mezzi per produrre dieci partite, DAZN non ha i mezzi adatti e si trova a dover distribuire le partite un po’ così. De Laurentiis contro UEFA e FIFA per chiedere l’esclusione della Juventus? Anche Lotito è sul piede di guerra, si sentono penalizzati e lo esprimono in maniera diversa”