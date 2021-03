Liguori: "Fonseca a Napoli? Ha perso tutti gli scontri diretti e sento grandi tributi, poi Gattuso viene criticato"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Paolo Liguori, giornalista.

"La Roma ha certamente subito un torto perché la partita con il Napoli si poteva giocare di lunedì. Il rinvio di Juventus-Napoli più che per favorire il Napoli è stato fatto per dare un po' di respiro alla Juventus. La polemica sta nello spazio di una lettera, però la partita sarà all'ultimo sangue. La Roma deve vincere per la zona Champions, il Napoli non può perdere perché deve seguire l'onda degli ultimi risultati positivi. Sopra c'è l'Atalanta ha punti in più e non ha più le coppe quindi andrà con il suo ritmo che è un ritmo forsennato.

Fonseca? Ha perso tutti gli scontri diretti, gli altri risultati per cui si entusiasma quando ride, poi quando perde dà la colpa ai giocatori. Sarà colpa pure della testa che ha lui, sarà sfortunato ma è comunque così. Io sento grandissimi tributi a Fonseca e grandi critiche a Gattuso ma uno è un trascinatore e l'altro è un morticino. Si parla di Fonseca che porta un calcio nuovo. E quale sarebbe, quello di perdere tutte le partite importanti? Lui non cambia mai. Gattuso cambia troppo? Lui è un eroe moderno, pure se arriva quinto. Ha preso una squadra con terribili traumi e ha ripreso i giocatori, nonostante l'ambiente non si sia comportato bene. De Laurentiis ha scelto Gattuso con grande coraggio e bisogna dargliene atto. Io tifo per la Roma e quindi spero che i giocatori, che hanno una forza importante, possano ovviare.

Fonseca al Napoli? A me va benissimo, così ci siamo messi al sicuro per il prossimo anno. Ancelotti è rimasto tritato, Gattuso è il più combattivo e ha provato a risalire la china. Osimhen? Vedremo che giocatore sarà l'anno prossimo".