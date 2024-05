Lena: "L’accordo di Cannavaro con l’Udinese era solo per queste partite, non si era parlato di altro"

Calciomercato - A Radio Crc nel corso della trasmissione “Calciomania” è intervenuto Gianluca Lena, giornalista

“E’ un peccato che il Frosinone lasci la Serie A, ma nella battaglia delle squadre che lottavano, alla lunga, nonostante le tante difficoltà, credo che il valore dei singoli abbiano pesato.

Come riparte l’Udinese? E’ difficile dirlo adesso perchè ci si gode la festa. Ci sarà da capire chi guiderà l’Udinese perchè Cannavaro ha firmato solo fino a fine giugno, per cui c’è da capire quale sarà la guida tecnica e poi chi saranno i giocatori del futuro. I nomi caldi, quelli sul mercato, sono sempre più o meno gli stessi.

L’accordo di Cannavaro con l’Udinese era solo per queste partite, non si era parlato di altro, ma da domani in poi capiremo meglio quale sarà il futuro dell’Udinese”