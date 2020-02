Leggo, Fabbroni: "Faccio fatica a pensare che un giovane così promettente ed importante come Meret non giochi"

Ultimissime calcio Napoli - In diretta a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Fabbroni, Leggo.

“Sull'organizzazione difensiva mi permetto di avere dei dubbi. Non sono assolutamente d'accordo sull'accantonamento di Meret. Ieri Ospina mi è sembrato lento sul gol di Chanchellor, ma è sicuramente colpa della difesa. Quest'ostinata situazione di palleggio breve con 4-5 giocatori nella propria area di difesa, quando bisogna impostare l'azione, mi lascia perplesso. Sulla perdita dei duelli aerei, quasi sistematica, mi sembra un dato su cui oggettivamente riflettere. La fase riflessiva è importante, orfana di ciò che doveva essere il leader: Koulibaly. Forse quest'ultimo senza Albiol non è in grado di coordinare la difesa. La scelta di Ospina può anche essere tradotta in qualche equilibrio interno di spogliatoio, questa è la mia impressione. Dal punto di vista tecnico faccio fatica a pensare che un giovane così promettente ed importante come Meret possa stare fuori, c'è un ribaltone dell'idea Sarri".