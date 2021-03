Lega Pro, Vulpis: "Questione fondi? De Laurentiis ed Agnelli avranno fatto valutazioni pertinenti sul tema..."

Calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marcel Vulpis, giornalista e vicepresidente vicario della Lega Pro:

“Questione fondi? Sono una persona di buon senso chiaramente la documentazione che hanno avuto la possibilità di visionare tutti i presidenti, non è proprio a nostra disposizione. Hanno avuto modo di valutare pro e contro. Quando si analizzano certe situazioni bisogna valutare anche quello che c’è prima. Adesso due dicono che i rischi sono maggiori delle opportunità. C’è anche da dire che il fondo si presenta con un’offerta economica di un certo livello, vuol dire modificare la governance e questa è un’opportunità. Evidentemente Agnelli e De Laurentiis che hanno letto quella documentazione sono arrivati a fare valutazioni pertinenti riguardo il tema. Questo vuol dire che quando ci sono offerte, è corretto dire: ci piace l’idea, mostraci i documenti e poi valutiamo. Credo sia anche un loro diritto esercitare un pensiero rispetto ad un tema che ha una maggioranza. Io non sono contro i fondi, né pro. Dico che è una scelta strategica che come è stata approvata all’unanimità all’inizio, così doveva essere applicata alla fine. È un cambio così radicale e secondo me questa scelta va fatta con una condivisione massima. Credo debba essere una partita chiusa quanto prima perché c’è bisogno di una gestione tranquilla di più situazioni. Questo è un momento in cui bisogna arrivare a scelte largamente condivise perché bisogna prendere decisioni importanti nel pieno e nel lungo periodo. Io credo che in questo momento già avere una situazione associativa serena e tranquilla permette di prendere decisioni che non sono semplici. Mi permetto di dire che c’è bisogno di dialogo. L’invito è che dialoghino sempre di più e si arrivi quanto prima ad una decisione condivisa su base quanto più allargata”.