Lega Calcio, l'agronomo Castelli: "Campi molto stressati perché si è giocato fino a poco fa, ma siamo fiduciosi: molto dipenderà da un fattore"

Calcio - Giovanni Castelli, agronomo della Lega Calcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "I campi non hanno avuto la possibilità di fermarsi come sempre è stato poiché si è giocato fino a qualche fa. Al Nord i campi sono un po' stressati mentre al Sud non c'è stato modo di farli rifiorire. Parliamo di campi che stanno recuperando la forma migliore in queste settimane. In serie A e B abbiamo invitato le società ad essere attente al campo di gioco perché è un elemento essenziale per la sicurezza e spettacolarità dell'evento. Le premesse per fare bene ci sono, ma molto dipenderà dal clima che avremo questo inverno. Quando si gioca molto e se si giocasse disgraziatamente su campi non ottimali, questo potrebbe comportare infortuni di vario genere.