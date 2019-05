Lega, Belotti: "Ho scritto a Nicchi, chiedo il prepensionamento per gli arbitri dopo quanto accaduto in Lazio-Atalanta"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Daniele Belotti, onorevole Lega:

"Sono depresso per quanto accaduto ieri sera a Roma. L'arbitro può sbagliare ma se abbiamo introdotto la Var bisogna applicarla bene altrimenti perchè c'è. Togliamola e ripristiniamo il beneficio del dubbio dell'arbitro. L'Atalanta non è una grande squadra, rifare una finale e perderla così non è giusto. Durante le premiazioni si sono sentiti di più i cori della Dea che quelli della Lazio. Non ho mai condiviso le interrogazioni parlamentari ma ho scritto, personalmente, e renderò pubblica una lettera al Presidente degli arbitri Nicchi. Mi sono permesso di chiedere il pre-pensionamento anche per gli arbitri".