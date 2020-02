L’editoriale di Umberto Chiariello: "E’ tornato il vero Fabian Ruiz, non ricordavo una sua buona partita" [VIDEO]

Napoli notizie calcio - Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Canale 21. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“E’ vero che Gattuso fin’ora ha annoverato parecchie sconfitte, ma se uno guarda il trend in evoluzione, per gli azzurri, senza lo scivolone col Lecce, sarebbero state 7 vittorie consecutive. Il Napoli ritrova Fabiàn Ruiz che quest’anno era il grande assente dopo la bella scorsa stagione conclusa col premio agli europei U21 come miglior giocatore. Non si ricordava una sua buona partita, sballottato in vari ruoli, appena ha ritrovato la sua posizione in campo, così come gioca nella Spagna, è tornato il giocatore tanto ambito dalle grandi squadra spagnole. L’anno prossimo è uno dei candidati alla partenza, ma intanto è tornato. E’ un Napoli minimalista che non diverte e annoia rispetto a quello della grande bellezza, ma questo adesso non c’interessa, l’importante è che ritorni una squadra con un anima. La scelta di Gattuso di giocare col baricentro più basso è una scelta oculata e saggia visto gli strafalcioni che faceva la squadra quando cercava di aggredire più alto gli avversari. Vista la crisi della Roma, il quinto posto non è più tanto un miraggio. Non c’è da esaltarsi ma da essere fiduciosi, perché in vista del Barcellona abbiamo visto una squadra che nel secondo tempo ci ha messo la testa“.