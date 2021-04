Ledesma: "Lotta Champions? Napoli in gran crescita, in questo finale potrà fare la differenza un azzurro"

Ultime calcio Napoli - Cristian Ledesma, ex centrocampista della Lazio, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta.

«Il Milan ha il vantaggio di una migliore posizione di classifica, è in gran crescita pure il Napoli e nel recupero contro la Juventus potrebbe dare una spinta ai bianconeri per compromettere le proprie chance Champions. In questo finale di campionato nello sprint per la Champions potranno fare la differenza gli uomini gol, da Immobile, Muriel, Mertens e Insegne a Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic»