Lecce, Sticchi Damiani: "Se la Serie A non finisce ci saranno 740mln di danni! Dalla Lega abbiamo appreso che l’ultima data buona per iniziare è il 10 maggio”

Notizie Calcio Napoli - Il presidente del Lecce Saverio SticchiDamiani ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport:

“Il calcio è la terza industria del Paese e va disciplinata. Abbiamo calcolato che se la Serie A non finisce ci saranno 740 milioni di danni. E’ una cifra che il sistema-calcio non può reggere. Quali scenari ci aspettano? Il primo è quello di provare a finire il campionato, nel massimo rispetto della salute. Questo genera un danno minore, parliamo di 130-140 milioni, una cifra che il nostro sistema può assorbire. Dalla Lega abbiamo appreso che l’ultima data buona per iniziare è il 10 maggio”