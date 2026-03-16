Lecce, Sticchi Damiani rivela: "Cheddira condizionato dal Ramadan, contro il Napoli veniva da un digiuno totale"

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani in conferenza stampa ha toccato diversi temi, soffermandosi anche sui singoli. Un passaggio interesante lo ha fatto su Cheddira e la prestazione col Napoli:

"Sulla parte tecnica sono molto contento di come stia andando la stagione. Sono contento della squadra che abbiamo, delle due sessioni di mercato che abbiamo fatto, dei calciatori presi, del lavoro di Di Francesco e del suo staff. Credo sia stato fatto il massimo. Abbiamo perso giocatori importanti ma mi sembra si siano riusciti a prendere profili interessanti, anche giovani. Credo che dall'ultimo mercato siano arrivati giocatori che ci abbiano dato un contributo significativo, come Gandelman ma anche Ngom.

Su Cheddira, forse le ultime due prestazioni sono state condizionate dal Ramadan, la versione più integralista. Il ragazzo va sostenuto, perché contro il Napoli veniva da un digiuno totale, senza deroghe. Altro motivo per cui vorrei mantenere la categoria è proprio quella di certificare il lavoro di area tecnica e allenatore e dare continuità al progetto tecnico. Questo ripartire da zero ogni anno non ci ha fatto bene. Quest'anno vorrei centrare l'obiettivo e non ripartire da zero.

Sono contento del percorso della Primavera di mister Schipa e la squadra è ad un passo dalla salvezza, che è l'obiettivo che ci siamo prefissati quest'anno. Poi come ho detto ai ragazzi a Roma prima di Lazio-Lecce, il nostro obiettivo è la salvezza, e siamo a +11 dalla zona a rischio. Dopodiché lascio al loro orgoglio, voglia, fame e determinazione la disponibilità di fare qualcosa che sarebbe bello. Non ho voluto mettere pressione al gruppo per non sminuire il risultato della salvezza, che non era scontato".