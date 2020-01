Lecce, Liverani: "La Fiorentina ha battuto il Napoli con lo spirito di chi vuole salvarsi. Ha giocato con Chiesa e Cutrone sui due mediani"

Ultimissime calcio Napoli - Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport, l'allenatore del Lecce Fabio Liverani ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"Troppi gol subiti? Dobbiamo lavorarci ma non è solo di un reparto la fase difensiva. Gli attaccanti non partecipavano molto nella fase di non possesso, ma in questa categoria bisogna fare la fase difensiva. Ho visto la Fiorentina vincere a Napoli meritando, con Chiesa e Cutrone sui due mediani a 27 metri dalla porta: lo spirito di chi si vuole salvare".