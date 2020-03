Lecce, Sticchi Damiani: "Facciamo finta di darci una data, proviamo a ripartire. Mettere fine al campionato sarebbe una catastrofe"

Ultime calcio Napoli - Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il problema è serio e in questo momento dobbiamo pensare a questo. La ripartenza ci deve essere solo quando tutto sarà risolto e la scelta di responsabilità dei club lo dimostra. Abbiamo voluto mettere al primo posto l'atleta e il calciatore. Come tutti i settori, però, stiamo facendo i conti con un grosso problema ma non c'è niente di male a pensare di poter ripartire. Facciamo finta di darci una data, proviamo a ripartire. Se ci dovesse essere la volontà di concludere il campionato, l'unica cosa palusibile, il modo si trova. Mettere fine al campionato a 12 gare dalla fine sarebbe una catastrofe. La stagione va conclusa per intero, il mercato può essere spostato, può essere unificato".