Lecce, Falco: "Dopo la vittoria con il Napoli i tifosi hanno bloccato tutta la stazione, che accoglienza"

Filippo Falco, attaccante del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Piazza Giallorossa, trasmissione televisiva in onda su TeleRama. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il gruppo che abbiamo è già unico dall’anno scorso, altrimenti non avremmo vinto, quindi chiunque arriva lo accogliamo benissimo e la società sceglie prima bravi ragazzi e poi calciatori e appena arrivano non fanno fatica ad ambientarsi. Già adesso i nuovi ci hanno dato una grande mano e sicuramente continueranno a farlo".

"Non sono potuti venire a Napoli ma ci hanno accolto in modo unico, hanno bloccato tutta la stazione, siamo stati fermi mezzora, abbiamo cantato insieme, per noi è stata un’emozione incredibile, ci hanno supportato sempre. E penso che ci sia più compattezza e ci daranno una mano a raggiungere l’obiettivo finale".