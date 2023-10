Lecce, D'Aversa: "La sconfitta col Napoli ha destabilizzato i miei, ma fino all'87°..."

Notizie Calcio - Roberto D’Aversa, tecnico del Lecce intervenuto in conferenza stampa in vista del match col Sassuolo, è tornato anche sulla sconfitta pesante contro gli azzurri: “Col Napoli abbiamo sbagliato qualcosa sicuramente ma poi ci sono anche le caratteristiche degli avversari. Come avete visto, hanno segnato di testa anche contro il Real Madrid. Dopo la sconfitta il morale dei miei non era idilliaco, i ragazzi non erano contenti. Ma le partite vanno analizzate in maniera equilibrata: fino al minuto 87 la partita era in equilibrio, poi il finale è stato destabilizzante”.