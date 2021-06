Le Iene, Roma: "Il caso Pjanic? Rizzoli che fu l’unico a darci risposte piene di contraddizioni. Un’idea me la sono fatta, potrebbe esserci del marcio veramente"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista de Le Iene Filippo Roma, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il caso Pjanic? Tutto nasce dal lavoro di Giuseppe Pecoraro, l’inchiesta nasce dal fatto che non gli tornavano alcune cose: aveva ricevuto dopo sei mesi il materiale, e aveva scoperto che c’era il video e non l’audio proprio dell’episodio Pjanic-Rafinha. All’epoca andammo ad intervistare Orsato, Valeri e Rizzoli che fu l’unico a darci risposte piene di contraddizioni: ci hanno querelato, e grazie alla querela abbiamo avuto accesso agli atti della denuncia ed abbiamo potuto vedere al video che si è visto. E abbiamo scoperto che le cose dette dai tre arbitri agli inquirenti non c’entrava nulla sul video. Un’idea me la sono fatta, potrebbe esserci del marcio veramente. Per fortuna siamo ad un piano superiore dell’indagine, la storia andrà avanti: è un episodio di rilevanza sociale importante e non finirà qui. Martedì non torneremo sull’inchiesta nell’ultima puntata, ad oggi non abbiamo nuovi elementi. Quando Pecoraro ne parlò la prima volta, nessuno se ne interessò”