Lazio, Zaccagni: "Sarri mi ha cambiato la carriera. Immobile? Mi ha preso sotto la sua ala"

Mattia Zaccagni, esterno offensivo della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del club:

"E' stata una stagione importante per me, sia in campo che fuori. Ho raggiunto tanti obiettivi e tanti sogni e sono molto contento".

Sul derby.

"Il gol nel derby? Quel gol ce l'ho benissimo in mente. Ogni tanto su qualche social mi esce, i tifosi quando mi incontrano mi ringraziano ancora per quel gol. Sono emozioni che mi porto dentro e che rivivo ogni giorno. La partita perfetta? Un anno fa avevo detto Verona Cittadella, ora va cambiata. Quest'anno ce ne sono state parecchie, però il derby è qualcosa che ti rimarrà per tutta la vita".

Su Sarri.

"Il mister ti lavora tanto sull'aspetto tattico e della conclusione. Il finire sempre l'azione è un aspetto che si lavora tanto in settimana e da quando sono qui. Sono contento di essere qui e di esser migliorato con lui. Quanto sono cambiato dal mio arrivo? Sono un giocatore con più personalità, più fiducia nei miei mezzi. E' normale, fa parte della crescita, fa parte del salto di qualità di squadra. Un percorso normale che tutti dovrebbero fare".

Su Immobile.

"Con Ciro è stato tutto molto facile e semplice. Quando sono arrivato mi ha preso sotto la sua ala. Si è creata un'amicizia naturale fuori dal campo anche perché Jessica e Chiara si conoscevano già"

Sui tatuaggi.

"Ho tanti tatuaggi che hanno significati. Ho questo con Chiara sulla mano. Poi mi sono tatuato un angelo sulla coscia perché un anno fa è mancata quella che per me era come una mamma, la madre del mio miglior amico. Un dolore importante".