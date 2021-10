Lazio, Sarri: "Questo calcio non mi appartiene più, si cerca di spremere soldi ovunque. Terreno dell'Olimpico scadente"

Ultime notizie calcio - Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

"Ci siamo allenati due settimane a ranghi ridotti, è difficile valutare. Il calcio attuale è questo, forse non mi appartiene più. Tutti i mesi facciamo 7 partite in 19 giorni e poi stiamo 11 giorni senza avere i calciatori, in pratica si allenano più in Nazionale che col club. Non siamo di fronte al calcio come uno sport ma di fronte a uno show dove si cerca di spremere soldi ovunque. Forse sono troppo vecchio per tutto questo. Mi aspetto una reazione dagli uomini più che dai giocatori, a Bologna è mancato questo. Abbiamo preso tre gol da situazioni imbarazzanti. Delle condizioni dell'Olimpico si sono lamentati in molti ma hanno risposto solo a me. Il terreno dell'Olimpico non è di alto livello, è scadente. Abbiamo avuto rassicurazioni che col tempo le cose andranno meglio e aspettiamo miglioramenti".