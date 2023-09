Lazio, Sarri: "Immobile ha il destino dei grandi bomber, c'è una cosa importante che deve fare"

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa del ruolo di Ciro Immobile e del momento difficile nel suo club per il capitano azzurro. Ecco le sue parole riportate da TMW: "Immobile ha il destino dei grandi bomber, è un giocatore di cui non puoi fare a meno in cui segna, criticato quando non lo fa. È così per chi fa 30 gol a stagione, ora la squadra sta dando poca profondità, questo ci costa qualcosa a livello realizzativo. La squadra deve aiutarlo e deve farlo lui cercando profondità. Guendouzi e Kamada insieme? Io penso che ci sia la possibilità di vederli insieme, quando Luis andrà in fatica ci sarà la chance (ride, ndr)".