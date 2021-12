Lazio, Sarri annuncia il ritiro dal calcio: "Tra un paio d'anni smetto"

Maurizio Sarri della Lazio annuncia il ritiro dal calcio. Queste le parole ai microfoni di Dazn dopo Venezia Lazio: "Ci manca non avere la settimana di allenamento, facciamo solo preparazione-routine-scarico, ma questo è il calcio moderno, con poco spazio per il divertimento. Non è un problema che riguarda me, tra un paio d’anni smetto e resterà a voi guardare questo calcio".

Domani firma i rinnovo?

"Non lo so, se mi arriva lo firmo (ride, ndr). Devo sentire il mio avvocato, ma giorni prima di una partita non parlo di queste cose".

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli