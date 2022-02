Lazio, Sarri ammette: "Il mio Napoli era superiore, non posso clonare i calciatori"

Notizie calcio. Coppa Italia amara per Maurizio Sarri che, dopo le parole al vetriolo per la seconda coppa nazionale, ha incassato una pesante sconfitta per 4-0 contro il Milan.

Sarri

Sarri torna a parlare del Napoli

Ai microfoni di Mediaset, dopo la partita che ha sancito l'eliminazione dei capitolini, lo stesso Sarri ha fatto anche un accenno al Napoli dei suoi tempi: