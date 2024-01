Lazio, Sarri a Dazn: "Napoli resta una squadra forte, non dobbiamo farci influenzare! Zielinski? Giocherà come faceva con me..."

Notizie Napoli calcio. Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre-partita di Lazio-Napoli:

Posizione Felipe Anderson? Non ci cambia niente, noi giochiamo sempre con un destro a sinistra e questo non ci cambia niente. Lui è un giocatore talentuoso che sta benissimo, anche se non sempre rende come vorrebbe”.

Formazione del Napoli? Zielinski penso farà l’attaccante a sinistra, lo faceva anche con me. Il Napoli resta una squadra forte, non dobbiamo farci influenzare dalle assenze perché hanno una rosa di assoluto livello e saranno sicuramente competitive”.