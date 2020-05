Lazio, responsabile sanitario: "La responsabilità non mi preoccupa: Formello è sanificato grazie a Lotito. Caso di positività? Sbagliato mettere tutta la squadra in isolamento"

Ultime calcio - Ivo Pulcini, responsabile dello staff sanitario della Lazio, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"I calciatori della Lazio stanno bene, tutti. Siamo stati i primi in Italia a lasciare a casa i nostri ragazzi. Non sono stati mandati allo sbaraglio, ma con un decalogo in due lingue, per sapere come comportarsi e come rafforzare le difese immunitarie. Sono stati tutti bene, fisicamente sono stati guidati dallo steff tecnico. In caso di positività, avrei messo in isolamento la persona in questione, ma tutti stanno bene. Non dobbiamo temere nulla, quello che dice il Cts per la responsabilità non mi preoccupa: non dobbiamo temere nulla. Il presidente Lotito ha ditte di sanificazione, Formello è sanificato. Mettere in quarantena tutta la squadra, però, non è cosa corretta: andrebbe messo in isolamento, per controllare gli altri. Se sono negativi al contagio, per me sono sani e possono allenarsi. Alla Lazio sono tutti perfetti, potrebbero già allenarsi senza protezioni: se i test, quello a immunofluorescenza, danno subito un responso e dati refertati, allora li posso mandare ad una banca dati, magari al medico del doping e, qualora, raccogliendo il tutto e vedendo che sono negativi, allora si può andare in campo e giocare, dando il semaforo verde. La Germania ha fatto una scelta corretta, la farei anche alla Lazio: giusto isolare chi è positivo, ma se gli altri sono tutti negativi non vanno mandati a casa".