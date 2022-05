Lazio, Reina anticipa l'addio al calcio: "Farò l'allenatore"

Calciomercato - Pepe Reina parla del suo addio al calcio e cosa farà dopo il ritiro. L'intenzione dell'ex portiere del Napoli è quella di restare nel mondo del calcio come allenatore. In un'intervista rilasciata a El Diario de Mallorca, il portiere della Lazio, Pepe Reina, ha parlato del suo futuro, dopo il rinnovo automatico fino al 2023 scattato con la qualificazione in Europa League dei biancocelesti: "Giocherò un altro anno e penso che sarà l'ultimo. Sarà il ventiquattresimo da professionista e chiuderà la mia carriera. L'idea che ho è questa, poi è chiaro che nel calcio mai dire mai. Questa stagione è andata bene, con la qualificazione in Europa League, il nostro obiettivo a inizio anno. Quando smetterò proverò a fare l'allenatore: il corso inizierà a settembre 2023".