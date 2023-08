Lazio, Pellegrini: "Noi da scudetto? Piedi per terra, ma sognare non è proibito!"

Ultime news Serie A - Il difensore della Lazio Luca Pellegrini ha parlato in conferenza stampa degli obiettivi della squadra biancoceleste:

"Noi da scudetto? Per quanto riguarda gli obiettivi il mister ha ragione, dobbiamo stare con i piedi per terra, tante si sono rinforzate, compresi noi. Sicuramente il calcio non si gioca con le figurine, si deve scendere in campo, siamo usciti da Lecce sconfitti. Non c'è niente di scritto, dobbiamo semplicemente lavorare e seguire quello che ci dice il mister. Sognare non è proibito, ma dobbiamo essere attenti alla realtà. Non è stato facile stare lontani dal campo, eravamo pochi ma mi sono comunque allenato. Mi sento bene, soprattutto mentalmente, con i preparatori abbiamo parlato e quindi siamo a buon punto".