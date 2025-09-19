Lazio, Pedro ride: "I napoletani ancora mi ringraziano per lo scudetto! Spinazzola e Juan Jesus mi mandarono un messaggio"

Pedro ha rilasciato un'intervista a DAZN. Il calciatore della Lazio ha ricordato quando nella passata stagione segnò contro l'Inter quel gol importantissimo per la corsa scudetto del Napoli.

Ridendo Pedro ha raccontato: "Mi sono arrivati tanti messaggi. Regali no, ma tanti video, anche messaggi da calciatori del Napoli come Spinazzola e Juan Jesus con cui avevo giocato alla Roma. Mi hanno ringraziato, è stato molto divertente ma io non ho fatto nulla di ché. Hanno fatto un grandissimo campionato, io ho fatto solo il mio dovere provando ad aiutare la mia squadra. È stato un bell'aneddoto che ricordo con molta stima da parte dei tifosi napoletani, ancora in strada tanta gente mi ferma e mi dice: grazie mille per lo scudetto. Ma alla fine io non ho fatto nulla"