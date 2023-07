Lazio, Pedro lancia la sfida al Napoli: "Lo scudetto è possibile"

Notizie Calcio Napoli - Pedro continuerà la sua avventura alla Lazio. L'ex Barcellona fresco di rinnovo con i biancocelesti ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Auronzo di Cadore:

"In questi due anni siamo cresciuti molto, soprattutto dal punto di vista mentale. Stiamo migliorando costantemente, dobbiamo continuare così. La ChampionsLeague è un premio al lavoro che abbiamo fatto lo scorso anno. Cercheremo di dare il massimo, proverò ad aiutare la squadra con la mia esperienza.

Castellanos? Ha fatto molto bene con l'Almeria, ci aiuterà molto. In ChampionsLeague sogno di affrontare il Barcellona ma l'importante è giocare questa competizione così prestigiosa.

Sul calciomercato moderno e l'Arabia Saudita: Il calcio sta cambiando, molti calciatori stanno sposando altri campionati. A volte è difficile dire no. Io ho sempre messo in prima fila la Lazio per quello che ho vissuto qui in questi due anni, stiamo lavorando tutti nella stessa direzione.

Scudetto? Come ho detto lo scorso anno, niente è impossibile. Dobbiamo fare un salto di qualità per migliorare costantemente, dobbiamo avere tutti questo sogno. Lavoro per vincere un trofeo anche in Italia, dobbiamo andare in campo per cercare di vincere ogni partita. Serve questa mentalità.

Sul rinnovo: Ringrazio il Presidente Lotito e mister Sarri per la fiducia. Questo gruppo è come una famiglia, anche i tifosi sono stati decisivi per il mio rinnovo. Mi sento bene, cerco di dare tutto per la squadra. In ritiro poi ci sono molti calciatori giovani che stanno lavorando bene. Mi piacerebbe chiudere la carriera alla Lazio, ha dei valori che mi piacciono: valori che hanno condrattistinto la mia carriera.

Sul mercato della Lazio: Rinforzare la squadra sarebbe importante, sono sicuro che la Società sta lavorando a questo. Migliorare il prossimo campionato sarà difficile ma ce la metteremo tutta. Hudson-Odoi sarebbe un colpo importante, lo conosco bene. Spero che possa arrivare da noi."