Lazio, Baroni in conferenza: "Il Napoli ha una consistenza incredibile: ha un allenatore che sa come si vince. Rimpianti? La partita l'avete vista" | DIRETTA

"Rimpianti? La partita l'avete vista, abbiamo giocato una partita di alto livello contro la prima in classifica, con qualità e passione, ricerca della vittoria. Abbiamo preso due gol evitabili. Dispiace ma sono ontento della prestazione, ho fatto i compimenti nello spogliatoio: è uno step di crescita, peccato solo per il ko di Castellanos"

"La partita mi lascia rimpianti, prima di prendere gol abbiamo una chance con Isaksen. La prestazione mi interessa di più, abbiamo sempre avuto identità precisa e cercato la vittoria, ci siamo assunti rischi ma come tutte le cose belle dobbiamo lavorare su qualche fragilità"

"Le partite che abbiamo perso abbiamo subito ma condotto i match creando, io voglio una squadra che sa emozionare, che si batte fino alla fine, pallone su pallone, che lotta, combatte e lavora cercando il gioco e rafforzando l'identità"

"Noi siamo una squadra che ha una modalità di condotta di gara, non abbiamo la capacità di fare le partite attendiste e aspettando, dobbiamo giocare e prenderci rischi, forse siamo stati eccessivi in alcune cose e potevamo giocare meglio la palla. Al di là di quello, gli errori in campo sono responsabilità mia e sicuramente dobbiamo migliorare delle situazioni, non possiamo tirare pallonate perchè non ne abbiamo il fisico"

"Provedel è il mio portiere titolare, gli errori sono responsabilità mia. C'è da crescere, in alcune partite queste situazioni dobbiamo gestirle meglio ma passa tutto dal lavoro, dalla mentalità. Ho visto una squadra con tanta mentalità, il Napoli è forte e ha struttura, ha giocatori bravi e di altissimo livello morale: sono partite difficili, oggi c'è solo da fare i complimenti ai miei"

"Contro l'Inter abbiamo fatto mezz'ora strepitosa, poi si infortunano Gila e Gigot: le squadre sono fatte anche di consistenza, il Napoli ha una consistenza incredibile: ha un allenatore che sa come si vince, noi siamo giovani e cresciamo, ma non dobbiamo mai far mancare dedizione e bellezza"

"Patric in settimana dovrebbe tornare in gruppo, Vecino lo dobbiamo valutare tra una settimana per tutelare lui e noi, per me è un giocatore fondamentale"

"Il cambio di Castellanos? Il dolore più grosso doverlo tirar fuori, ma Pedro e Dia sono giocatori straordinari, poi abbiamo anche Tchaouna e Noslin con caratteristiche diverse: dovremmo essere bravi a cambiare le modalità offensive, a seconda di chi va in campo. Il Napoli si chiudeva bene ma ci siamo mossi con qualità"