Lazio, Luiz Felipe alla RAI: "Stasera faremo la partita perfetta ed andremo in semifinale anche se non sarà facile"

Ultimissime calcio Napoli - Luiz Felipe, difensore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RAI Sport prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Felici di aver vinto la Supercoppa ma ora dobbiamo guardare avanti per prenderci altre soddisfazioni e continuare così. Oggi abbiamo la grande opportunità di andare avanti in questa competizione, non sarà facile ma faremo una partita perfetta. Oggi sappiamo quanto ci ha dato la Coppa Itlaia in passato e per questo dobbiamo fare una grande partita per andare in semifinale”.