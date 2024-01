Lazio, Luis Alberto a Dazn: "Meritavamo di vincere, è mancato solo il gol! Ottima prestazione contro una grande squadra"

Notizie Napoli calcio. Luis Alberto, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Lazio-Napoli 0-0:

“Occasione persa? Non saprei, la squadra ha fatto una partita seria e meritavamo di vincere. Dopo la gara con l’Inter era importante reagire così, sia in fase offensiva che difensiva. Questo è il calcio, ma se giochi così vai a casa contento.

E’ mancato solo fare gol, Castellanos ne aveva fatto uno bellissimo che però è stato annullato. Potevamo fare meglio in alcune circostanze, in altre occasioni avremmo segnato. Abbiamo fatto una bella partita contro una grande squadra, ma dobbiamo essere contenti e continuare con queste prestazioni”.

Mi sento leader? Mi piace che i compagni abbiano fiducia in me. Ho passato un periodo buio per i problemi fisici, ora sto tornando sui miei livelli e spero di aiutare la squadra con gol e assist il prima possibile. Alla fine siamo una squadra, in una stagione esistono gli alti e bassi. Ho giocato tante partite senza riuscire a correre bene ed i miei compagni mi hanno aiutato tanto, noi siamo come una famiglia”.

Su Felipe Anderson: “E’ un giocatore straordinario, mi fa inc***are perché ha grandi mezzi e qualche volta non rende al meglio. Però lui è fortissimo e per noi è fondamentale”.

Sulla corsa Champions: “In Supercoppa non c’eravamo proprio, peccato perché è un trofeo. La testa però deve restare al campionato”.