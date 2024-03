Lazio, Lotito: "Superati i limiti: ora ci sentiranno nelle sedi opportune"

Ultime calcio - Rabbia Lazio per le tre espulsioni contro il Milan. Silenzio stampa per Sarri. A fine partita è intervenuto il presidente Claudio Lotito:

"Devono essere altri organismi preposti a valutare, manca l'affidabilità del sistema. Ci devono essere figure terze per i valori dello sport per porre fine a queste situazioni incresciose. C'è un limite oltre il quale non si deve andare. Vengo io a parlare per evitare che vengono strumentalizzate le parole. Ci faremo valere nelle sedi preposte. Non ci sono le condizioni per trovare un punto di incontro. Con gli arbitri non parlo, Di Bello non so chi sia, ho visto come ho arbitrato però. E' giunto il momento che la Lega abbia una conduzione terza al di fuori del sistema".