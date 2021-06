Ultime notizie calcio - Resta ancora da risolvere l'enigma allenatore in casa Lazio. Maurizio Sarri, infatti, sembra davvero ad un passo ma l'annuncio non è ancora arrivato. All'uscita dell'Assemblea di Lega che si è tenuta oggi il patron biancoceleste ha preferito non sbilanciarsi sul nuovo tecnico: "Oggi il giorno dell'annuncio di Sarri? Non lo so". A riferirlo è il Corriere dello Sport.