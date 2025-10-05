Lazio, Lotito: “Ingiusto il blocco del mercato, siamo stati fermati da un indice di stupidità”

Prima di Lazio-Torino, il presidente Lotito ha criticato duramente il blocco del mercato subito dal club: “Norma abolita dal 1° luglio, ma applicata ugualmente. È stata un’interpretazione anomala”.

Il patron biancoceleste ha definito l’indice di liquidità un “indice di stupidità” e ha rivendicato la solidità economica della Lazio: “300 milioni di patrimonio immobiliare, 350 di marketing, paghiamo tutto puntualmente”.

Ha poi aggiunto: “Potevo vendere e fare plusvalenze, ma mi è stato impedito acquistare”. Infine, ha sottolineato l’anomalia normativa tra sessioni estiva e invernale.