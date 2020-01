Lazio, Lazzari al sito ufficiale: "Non era facile battere questo Napoli, abbiamo gioito nello spogliatoio"

Ultime notizie calcio Napoli - Manuel Lazzari, esterno della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Abbiamo raggiunto dieci vittorie, non l’avrebbe detto nessuno, siamo felici. Non era facile contro questo Napoli che ha dimostrato tutta la sua forza. Abbiamo corso tanto nel primo tempo per togliere loro il palleggio, poi siamo calati fisicamente nella ripresa restando però compatti e trovando il gol con Ciro. Nel primo tempo abbiamo creato senza concedere nulla, nel secondo invece siamo stati più bravi nelle ripartenze. Relax? Non puoi mai rilassarti, altrimenti dieci vittorie di fila non le fai. In mezzo c’è stata anche la Supercoppa: siamo stati sempre sul pezzo e domattina saremo già in campo per preparare la Coppa Italia. Vogliamo continuare questo momento magico, ce lo meritiamo. Nello spogliatoio abbiamo esultato, stiamo attraversando un grande momento ma il campionato è ancora lungo".