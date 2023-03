Lazio, Lazzari: "Abbiamo battuto il Napoli, vincere contro la capolista ci ha lasciato qualcosa di positivo"

L'esterno della Lazio, Manuel Lazzari, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel alla vigilia della sfida contro il Bologna:

"Sappiamo che è una partita veramente difficile, contro una squadra che ha un rendimento importante negli ultimi mesi. Il Bologna in casa ha battuto l'Inter, dovremo essere pronti mentalmente e fisicamente per non fare una brutta figura".