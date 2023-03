Lazio, il report della seduta di allenamento: lavoro tattico e sulle palle inattive, out Patric per influenza

Allenamento pomeridiano per la Lazio che oggi è scesa in campo presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:00. Come riporta il sito ufficiale nel report:

Maurizio Sarri

Report allenamento Lazio

Dopo una prima fase di riscadamento muscolare, i biancocelesti hanno svolto ampie fasi di carattere tattico seguite da un lavoro dedicato alle palle inattive in vista di sfida esterna in programma venerdì alle 20:45 contro il Napoli. Oltre allo squalificato Casale, contro il Napoli Sarri rischia di dover fare a meno di Patric che oggi non si è allenato a causa di un attacco influenzale.

