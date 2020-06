Ultime notizie calcio Napoli - Ivo Pulcini, medico sociale della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset:

"Giocare alle 21:00, anziché alle 21,45, sarebbe perfetto, non solo per i tifosi, ma anche per gli atleti, che, come gli orologi, per funzionare bene devono fare i conti con il tempo. Inviterei l'Associazione Calciatori a rivedere gli orari per il benessere di tutti, noi compresi"