Lazio, Diaconale: "Finchè non arriverà il vaccino, ci sarà sempre un pericolo! Bisogna assumersi le proprie responsabilità"

Serie A - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio:

“Un po' strumentale e privo di sostanza non far ripartire. Mi auguro passi questa fase di pregiudizi, che come tutti i pregiudizi, spesso sono infondati. Augurarmi la morte? Esistono leoni da tastiera che restano nelle proprie stanze, perdono ogni contatto con la realtà. Uno non può pretendere di essere amato dal mondo, ma da lì a scrivere certe cose, che ne passa. Ripartenza? Nessuno si prende le proprie responsabilità. Il pericolo esiste, fin quando non ci sarà il vaccino. Bisogna anche avere la capacità di compiere delle scelte, senza causare danni".