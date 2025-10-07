Lazio, Castellanos: "Vengo da una famiglia molto Maradoniana, ho anche un tatuaggio"

Castellanos, calciatore argentino della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista ad una tv sudamericana. Tra le altre cose, ha parlato del suo tatuaggio di Maradona.

"Siamo una famiglia molto ‘Maradoniana’, soprattutto i miei fratelli. Io non l’ho vissuto come giocatore, ho visto molto di più la sua seconda parte di vita. Avevo voglia di tatuarmi qualcosa di argentino e ho scelto Diego. Anche di Messi vorrei tatuarmi qualcosa, un suo autografo magari sulla gamba. Non ho ancora avuto l’opportunità, ma voglio farlo".