Lazaro suona la carica: "L'obiettivo è conquistare lo scudetto, vorrei riportare la Champions all'Inter"

Valentino Lazaro, terzino dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di La Ola TV. Ecco le sue parole sul campionato.

"La gente parla spesso di vincerlo in due o tre anni, ma l'obiettivo chiaro per noi è conquistare lo scudetto già quest'anno".

"Non vedo l'ora di giocare i miei primi minuti con l'Inter. Sarebbe molto speciale esserci con il Milan ma spero di esordire prima e giocare poi dal primo minuto entro le due partite successive".

L'ex Hertha Berlino ha un'ottima intesa con Conte: "Prima dell'infortunio mi aveva sempre schierato. E' stato un peccato essere rimasto fuori per tre settimane. Ma l'allenatore mi ha detto di non preoccuparmi, che mi sarei rimesso subito in forma e mi sarei inserito gradualmente. Dopo la Nazionale potrò dimostrargli di essere pronto".

Dell'obiettivo scudetto si è già detto. Lazaro guarda oltre i confini nazionali: "Nei prossimi anni vogliamo riuscire a portare ancora una volta la Champions League a Milano. Mi piace però pensare che anche quest'anno possiamo puntare a fare cose importanti. Le ambizioni della società sono molto elevate e per me l'inter è un club di livello mondiale".