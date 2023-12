Notizie Calcio Napoli¬†- Intervistato da SportMediaset, Lautaro Martinez dell‚ÄôInter ha parlato della corsa scudetto: ‚ÄúLavoriamo per lo scudetto, vogliamo arrivare fino e in fondo anche se √® difficile. La strada √® lunga, non √® finito nemmeno il girone di andata, e ci sono altre squadre forte come Juventus, Milan e Napoli. Gli scudetti mancati in questi anni ci sono rimasti l√¨, ora vogliamo esserci‚ÄĚ.¬†