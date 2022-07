Landoni: "Qui i tifosi chiedono tutti di Dybala, a sentire le parole di Spalletti m’è sembrata una sponsorizzazione"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sport Mediaset Carlo Landoni, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Con Koulibaly pronto al trasferimento al Chelsea e con De Laurentiis in arrivo domani a Dimaro Folgarida dobbiamo aspettarci una giornata infuocata, il Napoli si presenta senza Ospina, Insigne, Koulibaly e forse Mertens. Qui i tifosi chiedono tutti di Dybala, a sentire le parole di Spalletti m’è sembrata una sponsorizzazione. Ieri ad un certo punto Spalletti ha detto ‘cercheremo di farlo crescere un po’, intendendo noi Napoli. Dybala? Un argentino che torna in azzurro nella squadra che è stata di Maradona e Sivori sarebbe una grande spinta, un quid in più che farebbe impazzire i tifosi del Napoli. De Laurentiis ha 40 milioni che incassa dal Chelsea, più 11 che risparmia dall’ingaggio di Koulibaly: metticene altri 25-30 per le cessioni di Politano e Petagna, avresti 80 milioni di euro da investire”