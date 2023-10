Lancio fumogeni Lecce-Napoli, giovane tifosa ustionata. Lo sdegno di Sticchi Damiani: "E' inconcepibile"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha commentato l'incidente che ha visto protagonista una giovane tifosa del ecce colpita da un fumogeno lanciato durante la gara tra i salentini ed il Napoli. Ecco le dichiarazioni del numero uno del club giallorosso:

"E' una situazione che ci crea grande dispiacere. Noi dal 2015 stiamo riportando allo stadio quante più donne e bambini allo stadio. La Curva Sud è un settore in cui ci sono tanti giovani e donne. L'episodio che ha visto una nostra tifosa, nata nel 2002, riportare una ustione di primo grado, è qualcosa di inconcepibile. Al di là dei discorsi formali, ci siamo assicurati che la ragazza sta bene ma bisogna risolvere il problema per il futuro. Nella riunione con tutte le forze di Polizia e di sicurezza, abbiamo deciso, a nostre spese, di alzare la recinzione ancora più alta per impedire il lancio di oggetti. C'è la nostra disponibilità immediata pur trattandosi un problema di sicurezza".