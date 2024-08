La verità sulle dimissioni di Sarri dalla Lazio: "Mi sono messo a piangere"

Il direttore sportivo Fabiani racconta gli ultimi mesi difficili dell'ex tecnico: "Ha perso zio e madre, la moglie stava male".

Sono passati ormai alcuni mesi dalle dimissioni di Maurizio Sarri ma Angelo Fabiani non ha dimenticato quei giorni difficili.

Il direttore sportivo della Lazio, intervistato da 'Radio Radio Io Sport', ha raccontato alcuni retroscena spiegando cosa sia davvero successo.

Fabiani in particolare rivela come Sarri abbia vissuto momenti complicati a livello personale che hanno finito con l'influire sulla scelta di fare un passo indietro.



"Le cose bisogna conoscerle dall’interno. Quando Sarri mi ha comunicato le sue dimissioni io, essendo un passionale, mi sono messo a piangere. Avevo visto un uomo affranto, anche per vicissitudini personali: aveva perso lo zio che reputava un padre, poco dopo è deceduta la madre, che non stava bene; ricordo che un periodo la moglie era in terapia intensiva mentre lui era in partita. L’uomo Sarri, che conosciamo in un certo modo, ha avuto un crollo e mi ha comunicato questa decisione", ricorda Fabiani.