La storia di Marco: "Io, napoletano di Bergamo, ho vinto dopo 100 giorni la sfida al Coronavirus"

Ultimissime Napoli - Marco Esposito, napoletano che vive a Bergamo da quando aveva sei anni, socio fondatore del Napoli Club «Bergamo Azzurra», dal 17 marzo ha un'altra casa: è l'ospedale San Carlo di Milano a causa del Coronavirus. Ai taccuini de Il Mattino ha raccontato la sua storia:

"Ho girato cinque reparti, dal 3 giugno sono in quello di riabilitazione, sono al San Carlo da oltre cento giorni e a fine maggio sono risultato negativo a quattro tamponi. Devo completare un percorso di recupero, conto di uscire a metà luglio. È stata durissima e non è finita. Ho lottato contro la morte. Due settimane in coma e due volte i medici telefonarono a mia sorella Monica per dirle: non sappiamo se Marco riuscirà a superare la notte. Magari sti ragazzi e Gattuso riuscissero a battere l'Atalanta..."