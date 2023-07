Calcio Napoli - Prima della conferenza stampa di Rudi Garcia, il napoli ha voluto ricordare il giornalista Alessandro Sacco scomparso un mese fa. Ecco le parole di Guido Baldari della SSc Napoli:

"Il calcio Napoli voleva ricordare un amico scomparso poco più di un mese fa, ha raccontato il Napoli con passione, competenza ep rofessionalità. Un applauso per lui, ciao Alessandro: questo scudetto è anche per te": la dedica per il giornalista Alessandro Sacco".