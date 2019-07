La Russa: "Si esagera sempre quando si parla di Icardi, non ha mai ammazzato nessuno!"

Ignazio La Russa, politico, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale sul calciomercato in onda su Sportitalia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Tutto quello che accade attorno ad Icardi viene sempre enfatizzato. Si fa polemica per ogni suo gesto. Non ha mai ammazzato nessuno, si è sempre presentato puntuale agli allenamenti, ha sempre giocato al massimo. L’errore da matita rossa è quello della moglie che è andata in televisione, da procuratrice, a fare la commentatrice”.