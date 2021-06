Euro 2020 - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ignazio La Russa, senatore: “La questione dell’inginocchiamento da parte dell’Italia? Lo sport non deve entrare nell’agone politico e informativo. Io sono assolutamente anti-razzista, ma trovo sbagliata la scelta della Nazionale di adeguarsi alla volontà degli avversari. Non mi piace l’andazzo attuale per cui chi non si inginocchia venga tacciato di razzismo”.