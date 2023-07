La provocazione di Alvino: "Kim al Bayern, ma non è che sarà il Napoli a pagare la clausola?"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Kim ha ultimato le visite mediche, magari sarà il Napoli a pagare la clausola al Bayern, questa cosa è divertente. Siamo partiti da 60mln di clausola e ora scesi a 48 mln. Sono curioso di vedere quanto saranno i milioni pagati, qui ballano 12 mln. C'è una cifra variabile in base al fatturato ma quello non è un problema per i tedeschi. Dà fastidio aver perso il difensore più forte del campionato ma ora servirà prendere un difensore altrettanto bravo. Mi fido tantissimo del lavoro fatto dal Napoli, anche in questa stagione e ci si è organizzati per tempo,

Osimhen? Si sta lavorando per il rinnovo ma va detto che il calciatore non ha piacere a lasciare Napoli. L'operazione che vuole fare il Napoli è vantaggiosa, anche se la clausola dovesse essere sotto i 100mln con la partenza eventuale nella prossima stagione. Alla base di Osimhen c'è la voglia di non lasciare Napoli".